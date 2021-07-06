Марко: Сейчас Макс почти не ездит на полной мощности

После семи сезонов безоговорочного доминирования в Формуле 1 команда Mercedes внезапно оказалась в роли догоняющей. С начала мая она не одержала ни одной победы, зато пять Гран При подряд выиграли гонщики Red Bull.

На недавнем этапе в Австрии Макс Ферстаппен провел лишний пит-стоп, но все равно опередил преследователей на 18 секунд.

«Думаю, это был главный итог трех прошедших гонок, – сказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью Sky Sports. – В этот раз все вышло даже очевиднее, чем дважды до этого. Макс просто уверенно лидировал.

Мы даже в какой-то момент попросили его сбавить темп. И сейчас отправляемся в Сильверстоун, полные уверенности в собственных силах. Не осталось таких трасс, которые пугали бы нас. Впрочем, мы знаем, как сильна Mercedes, так что готовися к более упорным сражениям».

Он добавил: «Должен сказать, что сейчас мы уже практически не используем режим максимальной мощности мотора. Хэмилтон задействует его в определенных фазах гонки. Они всеми силами стараются настичь нас – и мы не можем не радоваться такому положению».