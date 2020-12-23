Марко: Сделка Red Bull с Honda на 2022 год на 90% заключена

Honda покинет Формулу 1 в конце 2021 года, оставив Red Bull без официального поставщика моторов. Однако австрийцы рассчитывают продолжить использовать японские силовые установки и техническую базу Honda.

По словам советника RBR Хельмута Марко, команда уже почти договорилась с японской компанией об использовании ее мощностей.

«Это сложный вопрос, но я бы сказал, что сделка на 85-90% заключена, – рассказал Марко в эфире Servus TV. – Honda нам помогает, чтобы мы могли продолжить работать с ее силовыми установками при ее технической поддержке. Но нам надо заморозить разработку, это самая дорогая часть и мы не можем ее себе позволить. В остальном все выглядит хорошо и сделка может быть скоро подписана».

Марко также считает, что в последний совместный год с Honda австрийцы наконец поборются за чемпионский титул: «Мы извлекли свои уроки. Мотор станет существенно сильнее – пока Honda делала все, что нам обещала. Что до шасси, то оно изменится не сильно, но мы хорошо доработали его по ходу этого года».