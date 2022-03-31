Марко: Сайнс в Ferrari стал вторым номером

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Карлос Сайнс перешел в Ferrari в прошлом году, помог команде завоевать третье место в Кубке конструкторов и по очкам превзошел своего напарника, Шарля Леклера. Однако новый сезон складывается для испанца не столь удачно: в двух прошедших Гран При он и в квалификациях, и в гонках пусть немного, но постоянно уступал Леклеру.

Сам Сайнс жаловался, что никак не может привыкнуть в новой технике, чтобы управлять ей интуитивно, но уверял, что постепенно проблема решается. Однако, по мнению бывшего босса Сайнса, спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, у испанца уже нет шансов избавиться от участи второго номера в команде.

«В прошлом году Сайнс превзошел Леклера, но в этом монегаск находится в наилучшей своей форме, – сказал Марко в эфире ServusTV. – И мы не можем ожидать от Сайнса какой-то помощи в том плане, что он будем мешать Леклеру побеждать и зарабатывать очки. Ситуация в Скудерии сейчас такая же, как и у нас: есть первый пилот и есть второй, причем всем ясно, кто первый.

В целом как команда Ferrari очень похожа на нас. У них есть страсть, есть эмоции, есть спортивный азарт, но есть и уважение. Это проявляется во всем. Мы соперничаем, но соблюдаем правила. И это касается не только пилотов, но и технических решений. С ними мы можем обмениваться идеями, что-то подсматривать друг к друга, и это хорошо для спорта».