Марко: Сайнс показал, что Леклер не такой уж особенный

Благодаря молодежной программе Red Bull Карлос Сайнс в 2014 году дебютировал в Ф1 за Toro Rosso (сейчас AlphaTauri). Правда, до основной команды «Быков» испанец так и не добрался: он три года ждал этой возможности, а затем предпочел перебраться в Renault, когда Red Bull решила окончательно отказаться от французских моторов в пользу Honda.

Консультант Red Bull Хельмут Марко высоко оценил выступление своего экс-подопечного гонщика: в 2021 году, во время дебютного сезона за Ferrari, Сайнс уверенно навязывал борьбу напарнику Шарлю Леклеру и довольно часто обходил его.

«Карлос – очень хороший гонщик, и он покинул Red Bull не из-за результатов, – сказал Марко изданию AutoBild. – В любом случае, он показал, что Леклер не такой особенный гонщик, как многие думали. Если у Ferrari получится построить отличную машину, то Карлос определенно поборется за титул».

В минувшем сезоне Сайнс занял пятое место в личном зачете, опередив Леклера на 5,5 очков.