Марко: С Риккардо мы бы стали вторыми в чемпионате
Австриец заявил, что если бы Даниэль Риккардо не ушел из команды, то RBR опередила бы Скудерию в Кубке конструкторов в 2019 году.
По итогам сезона прошлого года разрыв между вторым и третьим местом составил 87 очков. При этом Макс Ферстаппен набрал две трети всех очков Red Bull – 278 из 417-и. А Пьер Гасли и Алекс Элбон на двоих заработали 139 баллов.
Риккардо объявил об уходе из Red Bull в Renault в конце 2018 года. Он мог навязать борьбу Ферстаппену, хотя Макс во второй половине сезона смотрелся сильнее австралийца.
Хельмут Марко убежден, что если бы Риккардо остался в команде, Red Bull провела бы сезон намного лучше.
«С Даниэлем в команде мы бы, безусловно, заняли второе место в Кубке конструкторов, – сказал Марко Motorsport-Magazin. – Его решение уйти в Renault стало большим шоком для команды. Даниэль был одним из быстрейших гонщиков на трассе, очень стабильном, его обгоны были фантастическими».
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|Формула 1
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|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Марко: С Риккардо мы бы стали вторыми в чемпионате
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