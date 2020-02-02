Марко: С Риккардо мы бы стали вторыми в чемпионате

По итогам сезона прошлого года разрыв между вторым и третьим местом составил 87 очков. При этом Макс Ферстаппен набрал две трети всех очков Red Bull – 278 из 417-и. А Пьер Гасли и Алекс Элбон на двоих заработали 139 баллов.

Риккардо объявил об уходе из Red Bull в Renault в конце 2018 года. Он мог навязать борьбу Ферстаппену, хотя Макс во второй половине сезона смотрелся сильнее австралийца.

Хельмут Марко убежден, что если бы Риккардо остался в команде, Red Bull провела бы сезон намного лучше.

«С Даниэлем в команде мы бы, безусловно, заняли второе место в Кубке конструкторов, – сказал Марко Motorsport-Magazin. – Его решение уйти в Renault стало большим шоком для команды. Даниэль был одним из быстрейших гонщиков на трассе, очень стабильном, его обгоны были фантастическими».