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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Марко: С Ferrari нас ждет красивая борьба, не как с Mercedes

Советник Red Bull усомнился, что Mercedes в обозримом будущем сможет вмешаться в борьбу двух лидеров за титул

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Марко: С Ferrari нас ждет красивая борьба, не как с Mercedes
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В двух первых гонках Формулы 1 побеждали гонщики Red Bull и Ferrari, а пилоты Mercedes в лучшем случае по скорости были третьими. Вспоминая об очень напряженной борьбе с Mercedes в прошлом сезоне, спортивный советник Red Bull Хельмут Марко порадовался, что теперь приходится иметь дело со Скудерией, с которой складывается более спортивное соперничество

«У нас новый противник, – сказал Марко в Джидде голландскому изданию De Telegraaf. – Mercedes отстает минимум на полсекунды. Возможно, они смогут решить свои проблемы, но мы тоже не собираемся стоять на месте. Мы уже напряженно работаем над тем, чтобы усовершенствовать наши болиды.

Думаю, с Шарлем Леклером и с Ferrari у нас получается более красивая борьба, чем была с Mercedes. Это больше похоже на спорт. Пока прошло всего две гонки, но я уже сейчас не думаю, что дойдет до эскалации конфликта, как было в прошлом году с Mercedes».

Марко также подтвердил версию Ferrari о меньшей прижимной силе и большей скорости на прямых у гонщиков Red Bull.

«Если Макс видит шанс, он им воспользуется, – сказал советник об обгоне Леклера на последних кругах. – Обгоны в его исполнении невероятны. Помогло то, что в пятницу мы решили заменить заднее крыло на то, что поменьше, что дало нам преимущество в максимальной скорости. Нам пришлось заплатить за это потерей нескольких десятых секунды на первом секторе трассы. К счастью для нас, плюсов от такого решения оказалось больше».

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