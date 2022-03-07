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Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды

По словам гоночного консультанта, результаты тестов в Барселоне не показывают истинной скорости RB18

Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды
Александр Кабановский
Автор:
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Первая предсезонная сессия на новых машинах Ф1 завершилась в пользу Mercedes – соперники из Red Bull уступили им чуть менее пяти десятых секунды, в свою очередь совсем немного выиграв у McLaren и Ferrari. 

Разумеется, эти результаты нельзя назвать окончательной расстановкой сил из-за разных программ и разного количества топлива в баках, но они позволяют обозначить примерные контуры нового сезона. Примечательно, что эксперты вообще пока отдают преимущество Скудерии. 

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Тем временем своим взглядом на прошедшие тесты поделился гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.  

«Мы вовсе не отстаем на полсекунды, – рассказал он в интервью газете Osterreich. – Мы ездили на жесткой резине, а у Mercedes были шины на две ступени мягче. Потому я очень жду следующих тестов.

Новые машины тяжелее, но они невероятно быстрые. Также очень интересно видеть, насколько по-разному в командах прочитали измененные правила. Скажем, концепция Mercedes вообще не такая, как у нас».

78-летний австриец признал, что у Red Bull еще припрятаны в рукаве серьезные козыри: «Это так. Мы пока не достигли лимита минимально разрешенного веса, а также готовим новые элементы». 

Есть основания полагать, что две топ-команды прошлого сезона, Red Bull и Mercedes, работали на первых тестах с базовой версией шасси, которая получит серьезный пакет доработок ко второй сессии в Бахрейне 10-12 марта. В то же время, Ferrari избрала другой подход и не планирует существенно обновлять машину. 

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