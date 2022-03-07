Марко: Red Bull вовсе не отстает от Mercedes на полсекунды

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Первая предсезонная сессия на новых машинах Ф1 завершилась в пользу Mercedes – соперники из Red Bull уступили им чуть менее пяти десятых секунды, в свою очередь совсем немного выиграв у McLaren и Ferrari.

Разумеется, эти результаты нельзя назвать окончательной расстановкой сил из-за разных программ и разного количества топлива в баках, но они позволяют обозначить примерные контуры нового сезона. Примечательно, что эксперты вообще пока отдают преимущество Скудерии.

Тем временем своим взглядом на прошедшие тесты поделился гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

«Мы вовсе не отстаем на полсекунды, – рассказал он в интервью газете Osterreich. – Мы ездили на жесткой резине, а у Mercedes были шины на две ступени мягче. Потому я очень жду следующих тестов.

Новые машины тяжелее, но они невероятно быстрые. Также очень интересно видеть, насколько по-разному в командах прочитали измененные правила. Скажем, концепция Mercedes вообще не такая, как у нас».

78-летний австриец признал, что у Red Bull еще припрятаны в рукаве серьезные козыри: «Это так. Мы пока не достигли лимита минимально разрешенного веса, а также готовим новые элементы».

Есть основания полагать, что две топ-команды прошлого сезона, Red Bull и Mercedes, работали на первых тестах с базовой версией шасси, которая получит серьезный пакет доработок ко второй сессии в Бахрейне 10-12 марта. В то же время, Ferrari избрала другой подход и не планирует существенно обновлять машину.