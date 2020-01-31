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Марко: Red Bull скучает по Риккардо

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Марко: Red Bull скучает по Риккардо
Автор:
, редактор
31 янв. 2020 г., 19:00

Уход австралийца в Renault лишил боксы RBR былого веселья.

Даниэль Риккардо покинул Red Bull в конце 2018 года, решив продолжить карьеру в Renault. Австралиец известен не только как топ-пилот, но и как один из главных шутников в паддоке. И советник RBR Хельмут Марко признал, что юмора Риккардо в боксах команды не достает.

«Атмосфера в команде хорошая, но не такая радостная, как при Риккардо, – сказал Марко в интервью Motorsport-Magazin. – Он один из быстрейших пилотов, и когда надо, может быстро найти темп. Но мы также скучаем и по его шуткам».

В 2019-м Риккардо заменили на Пьера Гасли, но результаты француза не удовлетворили команду, и в августе его вернули в Toro Rosso, отдав бывший кокпит Риккардо Алексу Элбону.

«Алекс очень хорошо справился, – отметил Марко. – Он даже не тестировал машину, но при этом заработал очки во всех гонках. Кроме Бразилии, где в него въехал Хэмилтон. Он критичен к себе и знает, в чем может прибавить. Мы надеемся, что в этом году он будет хорошим напарником для Ферстаппена».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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