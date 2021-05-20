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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Марко: Red Bull сделала шаг назад

Автор:
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Советник Red Bull полагает, что команда не выдала всей скорости на тренировках

Марко: Red Bull сделала шаг назад

Red Bull стала лишь третьей по силе командой по итогам тренировок Гран При Монако в четверг. Макс Ферстаппен показал четвертое время, уступив Льюису Хэмилтону и двум пилотам Ferrari.

Советник RBR Хельмут Марко полагает, что после обеда команда снизила скорость в сравнении с утренними заездами. 

«Думаю, мы сделали шаг назад в сравнении с первой тренировкой, – сказал Марко. – Тут нужна машина, которой можно доверять. Думаю, хорош, что теперь за поул борются три команды. А мы сделали шаг назад и должны вернуться вперед».

Марко также предположил, что темп Ferrari на тренировках отражает реальную расстановку сил: «Учитывая те улучшения, на которыми они работали, мы ожидали увидеть их среди лидеров. Но то, что они вышли вперед, это уже другое».

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«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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