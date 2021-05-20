Марко: Red Bull сделала шаг назад

Red Bull стала лишь третьей по силе командой по итогам тренировок Гран При Монако в четверг. Макс Ферстаппен показал четвертое время, уступив Льюису Хэмилтону и двум пилотам Ferrari.

Советник RBR Хельмут Марко полагает, что после обеда команда снизила скорость в сравнении с утренними заездами.

«Думаю, мы сделали шаг назад в сравнении с первой тренировкой, – сказал Марко. – Тут нужна машина, которой можно доверять. Думаю, хорош, что теперь за поул борются три команды. А мы сделали шаг назад и должны вернуться вперед».

Марко также предположил, что темп Ferrari на тренировках отражает реальную расстановку сил: «Учитывая те улучшения, на которыми они работали, мы ожидали увидеть их среди лидеров. Но то, что они вышли вперед, это уже другое».