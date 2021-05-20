Марко: Red Bull сделала шаг назад
Советник Red Bull полагает, что команда не выдала всей скорости на тренировках
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Red Bull стала лишь третьей по силе командой по итогам тренировок Гран При Монако в четверг. Макс Ферстаппен показал четвертое время, уступив Льюису Хэмилтону и двум пилотам Ferrari.
Советник RBR Хельмут Марко полагает, что после обеда команда снизила скорость в сравнении с утренними заездами.
«Думаю, мы сделали шаг назад в сравнении с первой тренировкой, – сказал Марко. – Тут нужна машина, которой можно доверять. Думаю, хорош, что теперь за поул борются три команды. А мы сделали шаг назад и должны вернуться вперед».
Марко также предположил, что темп Ferrari на тренировках отражает реальную расстановку сил: «Учитывая те улучшения, на которыми они работали, мы ожидали увидеть их среди лидеров. Но то, что они вышли вперед, это уже другое».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин