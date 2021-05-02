Марко: Red Bull потеряла победу, поул и лучший круг из-за границ трассы

Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону в борьбе за победу на Гран При Португалии. По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, трасса в Алгарве просто лучше подходила Mercedes.

«Думаю, на шинах Medium мы были быстрее, но, к сожалению, Макс ошибся в 14-м повороте, – сказал Марко. – Потом нас сдерживал Боттас, а на жесткой резине Mercedes был быстрее.

Эта трасса лучше подходит Mercedes. Мы на ходу. Его не хватило для победы здесь, но развитие идет в верном направлении. Но вот эти границы трассы раздражают. Мы уже потеряли из-за них победу, лучший круг и поул-позицию. Надеюсь, на этом все закончится».

Отметим, что победу из-за нарушения границ трассы Ферстаппен уступил в Бахрейне, а поул-позицию и лучший круг – в Португалии.

Марко предложил свое решение этой проблемы: «Надо либо делать высокие бордюры, либо гравийные ловушки, либо что-то еще. Тогда если вылетишь – сразу будешь наказан. Норрис обогнал Переса, выехав всеми четырьмя колесами с трассы, и ему ничего не было. Так что решения принимаются непоследовательно, а когда так делают, это уже не гонки».