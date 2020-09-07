Марко: Red Bull не рассматривает возвращение Гасли

После победы на Гран При Италии Пьер Гасли заявил, что готов вернуться в Red Bull, которую покинул в августе прошлого года. Заменивший Гасли в Милтон-Кинс Алекс Элбон в этом сезоне не поднимался выше четвертого места. Однако Red Bull пока не думает об обратной перестановке пилотов.

«Сейчас мы этот вопрос не рассматриваем. Гасли – пилот Red Bull, сейчас он выступает в AlphaTauri и отлично справляется. Но нам и в той команде нужен лидер», – сказал советник Red Bull Хельмут Марко в эфире немецкого канала Sky.

После возвращения в Toro Rosso/AlphaTauri Гасли уже во второй раз поднялся на подиум, в то время как Элбон с Red Bull ни смог сделать этого ни разу. На данный момент пилотов разделяет только пять очков в турнирной таблице – в пользу гонщика Red Bull.