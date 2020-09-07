Марко: Red Bull не рассматривает возвращение Гасли
Даже победа на Гран При не убедила боссов старшей команды забрать Пьера из AlphaTauri
После победы на Гран При Италии Пьер Гасли заявил, что готов вернуться в Red Bull, которую покинул в августе прошлого года. Заменивший Гасли в Милтон-Кинс Алекс Элбон в этом сезоне не поднимался выше четвертого места. Однако Red Bull пока не думает об обратной перестановке пилотов.
«Сейчас мы этот вопрос не рассматриваем. Гасли – пилот Red Bull, сейчас он выступает в AlphaTauri и отлично справляется. Но нам и в той команде нужен лидер», – сказал советник Red Bull Хельмут Марко в эфире немецкого канала Sky.
После возвращения в Toro Rosso/AlphaTauri Гасли уже во второй раз поднялся на подиум, в то время как Элбон с Red Bull ни смог сделать этого ни разу. На данный момент пилотов разделяет только пять очков в турнирной таблице – в пользу гонщика Red Bull.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин