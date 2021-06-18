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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Марко: Red Bull не опустится до уровня Вольфа

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Хельмут собрался отвечать Тото на трассе

Марко: Red Bull не опустится до уровня Вольфа

Спор вокруг гибких задних крыльев Red Bull накалил атмосферу между этой командой и ее конкурентами из Mercedes. Пик напряжения был достигнут в Баку, где резкими словами обменялись руководители команд – Тото Вольф и Кристиан Хорнер.

В частности, Вольф назвал своего коллегу «пустозвоном». Но советник Red Bull Хельмут Марко заверил, что его команда на такое отвечать не будет.

«Мы до этого уровня не опустимся, – сказал Марко RTL. – Мы полностью сосредоточены на гонках. А этот шум на заднем плане не имеет значения. Для меня, по крайней мере».

На данный момент Red Bull на 26 очков опережает Mercedes в Кубке конструкторов. И Марко намерен доказать все соперникам через победу в чемпионате: «Когда получаешь такой шанс – его надо использовать. И мы используем. Мы все очень долго страдали от доминирования Mercedes».

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