Марко: Red Bull не дала Феттелю надежд

С тех пор, как было объявлено об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari в конце 2020 года, советник Red Bull Хельмут Марко уже неоднократно высказывался о невозможности возвращения немца в Red Bull. В преддверии старта сезона Формулы 1 Марко в очередной раз заявил, что не возьмет Феттеля обратно.

«У нас юридически заверенные контракты с Максом Ферстаппеном и Алексом Элбоном, – цитирует Марко Kronen Zeitung. – Поэтому разговор с Себастьяном у нас был дружеский, но дать ему надежду мы не смогли».

Феттель выступал за Red Bull с 2009-го по 2014-й годы и за это время четыре раза становился чемпионом мира. С тех пор, как у немца начались проблемы в Ferrari, регулярно возникали слухи о его возвращении в Милтон-Кинс. Однако, в команде каждый раз уверяют, что делают ставку на своих молодых пилотов.