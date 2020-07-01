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Марко: Red Bull не дала Феттелю надежд

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Марко: Red Bull не дала Феттелю надежд
Автор:
, редактор
1 июл. 2020 г., 07:51

Советник Red Bull продолжает рассуждать о шансах Себа вернуться в родную команду

С тех пор, как было объявлено об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari в конце 2020 года, советник Red Bull Хельмут Марко уже неоднократно высказывался о невозможности возвращения немца в Red Bull. В преддверии старта сезона Формулы 1 Марко в очередной раз заявил, что не возьмет Феттеля обратно.

«У нас юридически заверенные контракты с Максом Ферстаппеном и Алексом Элбоном, – цитирует Марко Kronen Zeitung. – Поэтому разговор с Себастьяном у нас был дружеский, но дать ему надежду мы не смогли».

Феттель выступал за Red Bull с 2009-го по 2014-й годы и за это время четыре раза становился чемпионом мира. С тех пор, как у немца начались проблемы в Ferrari, регулярно возникали слухи о его возвращении в Милтон-Кинс. Однако, в команде каждый раз уверяют, что делают ставку на своих молодых пилотов.

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Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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