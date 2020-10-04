Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

На этой неделе Honda объявила об уходе из Формулы 1 в конце 2021 года. Red Bull уже заявила, что готова остаться в чемпионате и подобрать другого моториста.

Советник команды Хельмут Марко отметил, что для руководства RBR уход Honda не стал сюрпризом.

«Мы работаем во всех направлениях, потому что давно знали о решении Honda, – цитирует Марко Speedweek. – Хорнер руководит команды, но в стратегических вопросах не участвует. А мы с Матешицем знали давно.

Мы разберем и рассмотрим все варианты. Мы изучим все возможности, а потом уже примем решение».

При этом Марко подчеркнул, что в отсутствии других вариантов у Red Bull будет возможность покинуть Формулу 1: «Мы каждый год можем аннулировать контракт. Можем уйти из Ф1 в конце любого сезона. Сейчас это не входит в наши приоритеты. Но когда мы со всем разберемся, Матешиц примет решение».