Марко: Red Bull может попрощаться с титулом

После схода на Гран При Тосканы Макс Ферстаппен опустился на третье место в личном зачете Формулы 1, а его отставание от лидера сезона Льюиса Хэмилтона выросло до 80 очков.

Сам Ферстаппен уже говорил, что не верил в борьбу с Mercedes с самого начала сезона. Однако советник Red Bull Хельмут Марко долгое время уверял, что его команда все езе борется за титул. Но теперь сдался и Марко.

«Мы уже можем попрощаться с чемпионским титулом, – сказал Марко в интервью Kronen Zeitung. – Нам надо быть реалистами. Мы могли выиграть в Муджелло, может, должны были. Но теперь в Honda хотя бы считают, что нашли причины проблемы с электрикой».

Ферстаппен не смог финишировать в трех из девяти гонок 2020 года, всякий раз сталкиваясь с техническими проблемами.