Марко: Red Bull может не хватить сменных частей

Небольшая авария Серхио Переса во второй пятничной тренировке в Мексике может повлечь дополнительные проблемы для команды, предупредил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

На прошлом Гран При США в тренировке сломалось крыло на болиде Макса Ферстаппена, причем причиной стала тряска, а не какое-либо столкновение. А в Мексике тоже заднее крыло сломал уже Перес. Впереди еще одна тренировка, квалификация и гонка в Мексике, а через неделю две тренировки, квалификация и две гонки в Бразилии.

«К сожалению, днище болида повреждено, – заявил Марко австрийскому телеканалу ORF. – Заднее крыло также полностью испорчено. И это может стать проблемой, так как у нас три гонки подряд (считая спринт в Бразилии), а у нас уже почти закончились запасные детали.

Что касается собственно тренировок, то поначалу на трассе было очень много пыли. А значит, время круга должно было постоянно улучшаться, что и произошло. Мы знали это заранее, а потому сперва поставили именно жесткие шины, так как понимали, что сможем проехать на них много кругов».

К слову, механикам потребовалось всего 20 минут на то, чтобы починить болид Переса и вернуть его на трассу. Однако починить сломанное крыло им, конечно, не удастся.

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