Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии Следующая / Зачем Ferrari сейчас новый гибрид? Чтобы сделать еще один!
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Марко: Red Bull может не хватить сменных частей

Автор:
, Редактор

В ближайшие девять дней в Америке пройдет три гонки Формулы 1. А два крыла уже сломаны

Марко: Red Bull может не хватить сменных частей

Небольшая авария Серхио Переса во второй пятничной тренировке в Мексике может повлечь дополнительные проблемы для команды, предупредил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

На прошлом Гран При США в тренировке сломалось крыло на болиде Макса Ферстаппена, причем причиной стала тряска, а не какое-либо столкновение. А в Мексике тоже заднее крыло сломал уже Перес. Впереди еще одна тренировка, квалификация и гонка в Мексике, а через неделю две тренировки, квалификация и две гонки в Бразилии.

«К сожалению, днище болида повреждено, – заявил Марко австрийскому телеканалу ORF. – Заднее крыло также полностью испорчено. И это может стать проблемой, так как у нас три гонки подряд (считая спринт в Бразилии), а у нас уже почти закончились запасные детали.

Что касается собственно тренировок, то поначалу на трассе было очень много пыли. А значит, время круга должно было постоянно улучшаться, что и произошло. Мы знали это заранее, а потому сперва поставили именно жесткие шины, так как понимали, что сможем проехать на них много кругов».

К слову, механикам потребовалось всего 20 минут на то, чтобы починить болид Переса и вернуть его на трассу. Однако починить сломанное крыло им, конечно, не удастся.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии
Предыдущая новость

Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии
Следующая новость

Зачем Ferrari сейчас новый гибрид? Чтобы сделать еще один!

Зачем Ferrari сейчас новый гибрид? Чтобы сделать еще один!
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе» Гран При Бразилии
Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin Гран При Мексики
Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу Гран При Бразилии
Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.