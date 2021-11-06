Марко: Red Bull может не хватить сменных частей
В ближайшие девять дней в Америке пройдет три гонки Формулы 1. А два крыла уже сломаны
Небольшая авария Серхио Переса во второй пятничной тренировке в Мексике может повлечь дополнительные проблемы для команды, предупредил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.
На прошлом Гран При США в тренировке сломалось крыло на болиде Макса Ферстаппена, причем причиной стала тряска, а не какое-либо столкновение. А в Мексике тоже заднее крыло сломал уже Перес. Впереди еще одна тренировка, квалификация и гонка в Мексике, а через неделю две тренировки, квалификация и две гонки в Бразилии.
«К сожалению, днище болида повреждено, – заявил Марко австрийскому телеканалу ORF. – Заднее крыло также полностью испорчено. И это может стать проблемой, так как у нас три гонки подряд (считая спринт в Бразилии), а у нас уже почти закончились запасные детали.
Что касается собственно тренировок, то поначалу на трассе было очень много пыли. А значит, время круга должно было постоянно улучшаться, что и произошло. Мы знали это заранее, а потому сперва поставили именно жесткие шины, так как понимали, что сможем проехать на них много кругов».
К слову, механикам потребовалось всего 20 минут на то, чтобы починить болид Переса и вернуть его на трассу. Однако починить сломанное крыло им, конечно, не удастся.
Alfa Romeo выберет второго пилота после Гран При Бразилии
Зачем Ferrari сейчас новый гибрид? Чтобы сделать еще один!