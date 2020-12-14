Марко: Red Bull может бороться за титул с самого начала 2021 года

Red Bull выиграла всего две гонки в сезоне-2020, но на Гран При Абу-Даби одержала убедительную победу, превзойдя Mercedes более, чем на 15 секунд.

Советник австрийской команды Хельмут Марко считает, что результат отразил прогресс Red Bull в 2020 году.

«Мы по делу побили Mercedes, – сказал Марко Motorsport.com. – И во второй гонке в Бахрейне наша машина была настолько же боеспособна. Это открывает хорошие перспективы на следующий год.

Макс становится все лучше и лучше, только в Турции он был недостаточно терпелив. Но в остальном он выступает просто фантастически. Он стал настолько зрелым. Но знаете, мы уже забыли, как легко даются гонки, когда ты лидируешь».

На вопрос о том, готова ли Red Bull бороться с Mercedes с самого начала сезона-2021, Марко ответил утвердительно: «Да, ведь для этого мы и работали над машиной до конца сезона. И Honda делает то же самое. Так что думаю, мы будем очень сильны.

Мы знаем, в каком положении сейчас, а из Японии идут очень хорошие новости от Honda. Они добились улучшения мотора. Так что мы должны быть в борьбе с самой первой гонки».