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Марко: Red Bull – больше не команда одного человека

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Марко: Red Bull – больше не команда одного человека
Автор:
, редактор

Советник RBR уверен, что Перес изменит положение дел в команде

В прошлом году Макс Ферстаппен жаловался на то, что ему трудно бороться с пилотами Mercedes, которые применяют против него командную тактику. Голландец не мог ответить на разные стратегии Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса из-за их численного перевеса.

Зимой Red Bull наняла вторым пилотом Серхио Переса вместо Алекса Элбона. Советник команды Хельмут Марко полагает, что это изменит ситуацию.

«Теперь у нас есть пилот, который будет близок к Максу [по скорости], – сказал Марко в эфире RTL. – Так что мы больше не команда одного человека. Мы сделали все возможное, чтобы устранить свои слабости».

Марко также отметил, что и техника Red Bull в 2021 году должна стать боеспособнее: «Мы получаем позитивные данные от Honda про увеличение мощности мотора. Шасси тоже было доработано зимой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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