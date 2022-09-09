Марко: Производители моторов уже вышли на связь с Red Bull

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В пятницу утром Porsche официально объявила, что отказывается от альянса с Red Bull в Формуле 1, хотя эти планы прорабатывались еще с весны и в какой-то момент стороны были в шаге от анонса.

В Red Bull всегда говорили, что намерены самостоятельно производить силовые установки с 2026 года на новой фабрике в Милтон-Кинсе, однако не прочь договориться с каким-то серьезным производителем.

Подход Porsche не устроил команду тем, что немцы хотели не просто владеть половиной всех гоночных программ «Быков», но и участвовать в принятии решений. Однако, как рассказал гоночный консультант Хельмут Марко, отказ от сотрудничества вовсе не значит, что Red Bull осталась в одиночестве.

«Сейчас у нас нет необходимости ни в чьей помощи, – объяснил австриец в интервью радиостанции OE3. – Но если кто-то готов объединить с нами усилия ради совместной выгоды, мы открыты к этому.

Даже удивительно, но сейчас, после официального отказа Porsche, мы получаем новые запросы».

До конца 2025 года помогать Red Bull будут прежние партнеры из Handa. Недавно в компании намекнули, что не исключают полноценного возвращения в Формулу 1.

Марко высказался по этому поводу кратко: «Мы продолжаем общение с Honda».

Что не получилось с Porsche?

Представители Red Bull уже объясняли, почему решили отказаться от партнерства с немецким брендом. Марко, по обыкновению, не стал сглаживать углы: «По ходу переговоров стало ясно, что эта кооперация не принесет пользы ни одной из сторон.

Эффективность Red Bull имела первостепенное значение. Команда должна была остаться столь же успешной, как была в десять или 12 последних лет. Мы должны были продолжать.

Сейчас мы в сильной позиции. У нас контракт с быстрейшим гонщиком до 2028 года, у нас есть Эдриан Ньюи, лучший конструктор. Теперь у нас есть моторостроительная фабрика, которая выйдет на полную мощность через 55 недель. Первый ее двигатель уже работает. Это означает, что мы полностью самодостаточны.

Тем не менее, если кто-то готов поделиться с нами своими ноу-хау, начать партнерство или предложить способ достижения взаимной выгоды, мы всегда открыты к сотрудничеству».

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