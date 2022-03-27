Марко разложил по полочкам плюсы и минусы топ-команд

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После квалификации в Джидде, где лидер Mercedes Льюис Хэмилтон не смог пройти дальше первого сегмента, ни у кого уже не осталось сомнений в том, что «Серебряные стрелы» не притворяются, а в самом деле уступают в скорости лидерам, Ferrari и Red Bull.

Но правда ли, что все дело в силовых установках Mercedes? Смогут ли обладатели Кубка конструкторов 2021 года еще отыграться? И чье шасси лучше: Red Bull или Ferrari? На все эти вопросы в эфире австрийского канала ServusTV ответил спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«В плане силовой установки Ferrari впереди, мы по мощности вторые, ну а Mercedes сейчас только третьи, – заявил Марко. – При этом Скудерия прибавила больше всех, а мы опережаем Mercedes не особо сильно.

Но нельзя списывать Mercedes со счетов до 1 сентября. И к этому моменту мы должны создать большой отрыв от них по очкам. Вот почему двойной сход в Бахрейне нас так расстроил.

Что касается, Ferrari, то у них преимущество именно по электрической составляющей гибридной силовой установки. И мы надеемся, что еще успеем их догнать».

Напомним, что конструкция большинства элементов силовой установки заморожена, но до 1 сентября у производителей еще есть доработать мотор-генератор MGU-K, тяговую батарею и управляющую электронику.

«Что касается шасси, то у Mercedes наибольшие проблемы с "козлением", – продолжил Марко. – Вы сами можете видеть, как скачет голова Хэмилтона на подходе к зонам торможений. Но это для них лишь вопрос времени: уверен, что вскоре после того как они уточнят причину проблемы, найдут и решение.

Говоря о шасси Ferrari, нам кажется, оно изначально лучше нашего: оно уже сейчас отлично работает вне зависимости от типа трассы или того, какие шины используются. Наша машина также хороша, но она как примадонна: больше капризничает и требует более тонкой настройки. Когда получается все настроить – мы очень быстры».