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Формула 1 / Новость

Марко расстроили неограниченные зарплаты гонщиков

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Марко расстроили неограниченные зарплаты гонщиков
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 08:56

Спортивный консультант Red Bull хотел бы внести выплаты пилотам в бюджетные ограничения команд.

С 2021 года бюджеты команд будут ограничены суммой 175 миллионов долларов в год. Из этого ограничения, однако, есть несколько исключений. Одним из них является зарплата пилотов, которая никак не ограничена. По мнению спортивного консультанта Red Bull, топ-пилотам следует радоваться такому регламенту, а не жаловаться на то, что машины станут медленее.

«Если машины по характеристикам станут ближе друг к другу, это повысит роль пилотов, – сказал Марко немецкому изданию Auto Motor und Sport. – Такие гонщики как Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер только выиграют от этого. Если топ-пилот захочет, он устроит забастовку и это обойдется команде в 50 миллионов долларов. Было ошибкой не включать их зарплаты в бюджетные ограничения».

Точку зрения Марко также поддержал глава McLaren Racing Зак Браун.

«Неправильно исключать пилотов. Результат зависит от них не меньше, чем от машины. Если бы их зарплата была бы частью бюджета, то командам приходилось бы выбирать между ними и инвестициями в болиды. В этом и смысл ограничения бюджетов, чтобы деньги лишились определяющего значения», – сказал Браун.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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