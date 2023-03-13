Марко расставил по силе моторы Ф1
По мнению гоночного консультанта Red Bull, самый мощный двигатель сейчас у Ferrari, тогда как Mercedes опустилась на третье место
Организаторы Формулы 1 прикладывают серьезные усилия, чтобы силовые установки разных производителей были близки по своим характеристикам. После того, как Mercedes получила очевидное преимущество после перехода на гибридные моторы в 2014 году и собрала ворох титулов, силы более или менее выровнялись.
В 2019-м перевес в лошадиных силах получила уже Ferrari – однако за этим последовал памятный пакт с FIA и внезапное снижение результатов.
С 2022 года работы над двигателями формально запрещены, но инженеры могут продолжать совершенствовать надежность, так что соперничество марок продолжается.
В недавнем интервью родственному Motorsport.com изданию Formel1.de гоночному консультанту Red Bull Хельмуту Марко задали опрос о том, как сейчас выглядит рейтинг эффективности моторов.
«Точных цифр у нас, конечно, нет, – ответил австриец. – Но если опираться на имеющуюся информацию и сравнение данных, мы считаем, что у Ferrari больше всего мощности. Honda на втором месте, Mercedes практически на том же уровне. Renault пока в замыкающих».
С 2026 года Red Bull окончательно разорвет отношения с Honda и будет самостоятельно строить двигатели в Милтон-Кинсе под брендом Ford. Марко заметил, что это не вызывает в компании опасений.
«Мы знаем, что в таких проектах всегда присутствует риск, – объяснил он. – Но рассчитываем на опыт людей, множества людей. Пока те цифры, которые мы видим на стенде, выглядят позитивно.
Так что, полагаю, мы как минимум не потеряем нынешних позиций. Плюс к тому, у нас есть надежность. А Ford окажет поддержку в части гибридной составляющей. Сейчас все автопроизводители очень активно занимаются батареями. Даже если у них нет собственных наработок, все равно надо объединяться с какой-то молодой компанией, со стартапом, который в этом смыслит.
Есть пространство для сотрудничества и по программным компонентам. По поводу турбин мы уже накопили собственные знания. Так что, думаю, мы сохраним конкурентоспособность [после смены регламента]».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull? Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о том, что сейчас представляет моторостроительный отдел Red Bull в Милтон-Кинсе, Марко рассказал: «С середины прошлого года в главном здании работают шесть испытательных стендов.
Мы уже сами произвели и проверили далеко не один мотор [спецификации 2026 года]. Прогресс уже виден, но изыскания продолжаются. Перспективная ERS сейчас тоже в работе, она будет готова через месяц-другой. Все идет по расписанию.
Набор персонала также продолжается. Пока число сотрудников не на оптимальном уровне, но до него уже недалеко. Понятно, что скоро появится новый производитель [Audi], так что борьба за кадры сейчас складывается довольно напряженно.
Силовые установки Ф1 нового поколения сохранят рабочий объем и архитектуру тех, что используются сейчас, но потеряют тепловые мотор-генераторы MGU-H, а мощность гибридной составляющей вырастет в два с лишним раза.
Интервью Кристиана Ниммерфолля
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