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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул

Автор:
, редактор

Перес доктора Марко не впечатлил

Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул

Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону 0,036 секунды в борьбе за поул-позицию Гран При Испании. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что голландец стал бы первым, если бы не ошибка в одном повороте.

«Мы проиграли все в одном повороте – четвертом, – сказал Марко Sky Sports. – В том секторе мы потеряли две десятых. С этой точки зрения мы выйдем на гонку с положительными чувствами, ведь у нас очень быстрая машина».

Напарник Ферстаппена Серхио Перес проиграл ему почти секунду и стал только восьмым. 

«А мы-то уже надеялись использовать его для стратегии, – заметил Марко. – Он взял настройки Макса, может, ему не хватило времени, чтобы к ним привыкнуть. А из-за разворота в первой попытке в Q3 он отставал.

Но он хороший заклинатель шин. Может, за счет этого мы сможем что-то сделать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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