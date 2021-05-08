Марко рассказал, в каком повороте Ферстаппен потерял поул

Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону 0,036 секунды в борьбе за поул-позицию Гран При Испании. Советник Red Bull Хельмут Марко уверен, что голландец стал бы первым, если бы не ошибка в одном повороте.

«Мы проиграли все в одном повороте – четвертом, – сказал Марко Sky Sports. – В том секторе мы потеряли две десятых. С этой точки зрения мы выйдем на гонку с положительными чувствами, ведь у нас очень быстрая машина».

Напарник Ферстаппена Серхио Перес проиграл ему почти секунду и стал только восьмым.

«А мы-то уже надеялись использовать его для стратегии, – заметил Марко. – Он взял настройки Макса, может, ему не хватило времени, чтобы к ним привыкнуть. А из-за разворота в первой попытке в Q3 он отставал.

Но он хороший заклинатель шин. Может, за счет этого мы сможем что-то сделать».