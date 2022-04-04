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Формула 1 Новости

Марко рассказал, при каких условиях Макс может уйти из RB

Спортивный консультант подтвердил наличие в договоре Макса Ферстаппена возможности досрочного расторжения контракта

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Марко рассказал, при каких условиях Макс может уйти из RB
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3 марта Макс Ферстаппен и Red Bull продлили контракт на ближайшие семь лет – до 2028 года. Это самый долгий срок соглашения в современной Формуле 1. Пока что нельзя сказать, что нидерландец как-то ошибся с заключением такого длительного партнерства, поскольку начало нового сезона проходит для «Быков» по вполне благоприятному сценарию.

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В видео-интервью изданию Fermel1.de спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что в случае тотального провала команды Ферстаппен может разорвать контракт досрочно. «В договоре предусмотрена возможность расторжения на случай, если произойдет что-то подобное неудаче 2014 года, когда у нас абсолютно не было шансов противостоять Mercedes по мощности двигателя».

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