Марко рассказал о проблемах Ферстаппена в квалификации

В интервью сразу же после окончания квалификации турецкого этапа Ф1 Макс Ферстаппен пожаловался на небольшие проблемы с разгоном по ходу последнего быстрого круга в решающем сегменте. Чуть позже о причинах проблем журналистам рассказал советник концерна Red Bull Хельмут Марко. По словам австрийца, силовая установка на болиде Ферстаппена не лучшим образом использовала ресурс тяговой батареи.

По мнению Марко, в отсутствие этих проблем голландский пилот вполне мог побороться с Валттери Боттасом за 2-е место в квалификации и проиграл бы Льюису Хэмилтону меньше четверти секунды. И команде в целом удалось исправить пятничную ситуацию, когда выбранные коллективом настройки не очень подходили для высокого уровня сцепления шин с покрытием. Австриец на этом основании считает, что в завтрашней гонке лидер Red Bull вполне может побороться за победу с финским пилотом (Хэмилтон, напомним, будет стартовать только 10-м из-за штрафа за внеплановую замену мотора).

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Также Марко рассчитывает, что лидер чемпионата мира не сможет так уж быстро пробиться в лидирующую группу. «Мы особенно рассчитываем на Гасли, Леклера и Алонсо. В частности, Алонсо сложно назвать большим фанатом Льюиса», – заявил Марко, намекая то ли на трения в отношениях пилотов, когда в 2007 году те были напарниками по McLaren, то ли на недавний Гран При Венгрии, где британец и испанец вели плотную борьбу между собой.