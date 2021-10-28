Марко рассказал о плохом самочувствии Макса и Серхио в Остине

Прошедший Гран При США показал небольшое доминирование гонщиков Red Bull над соперниками. Победу одержал Макс Ферстаппен, а третье место досталось его напарнику Серхио Пересу.

Словно желая подчеркнуть трудность этого успеха, спортивный советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что оба его пилота в гонке чувствовали себя не очень хорошо.

«По ходу гонки у Ферстаппена начало темнеть в глазах, – сказал Марко изданию Auto Motor und Sport. – Удивительно, сколько у него оставалось силы воли для того, чтобы завершить гонку. Ему стало плохо, но он все равно продолжал думать о стратегии. Ему помогли дыхательные упражнения и питье воды».

При этом как раз с водой по ходу гонки возникли проблемы у Серхио Переса. Он жаловался на боли в животе, большая часть питьевой воды в его машине расплескалась еще на прогревочном круге, а остальная закончилась после 20-го круга. Также у мексиканца стало сводить пальцы, из-за чего ему приходилось порой приопускать руль.

Впрочем, источники издания Racingnews365.com утверждают, что как минимум со стороны Ферстаппена никаких серьезных жалоб на самочувствие не поступало. Отметим, что в Остине в дни Гран При стояла небывалая для октября жара, а также пилоты страдали от кочек на трассе.