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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил

В концовке бакинской гонки пилот Red Bull разыграл хитрую психологическую комбинацию, но не сумел добиться успеха

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил
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С 2019 года в Формуле 1 стали давать одно бонусное очко за лучшее время круга в гонки. Таким образом, по ходу всего чемпионата в розыгрыше появились дополнительные 22 балла – это практически аналог одной дополнительной победы. 

Неудивительно, что гонщики и команды разработали особые приемы в споре за эти бонусы – классикой стали пит-стопы под конец дистанции, если это можно сделать без потери позиции. 

На недавней гонке в Баку лучшее время с 36-го круга удерживал Серхио Перес. В концовке дистанции ни сам мексиканец, ни его партнер по команде Макс Ферстаппен не имели возможности провести «бесплатный» пит-стоп и могли рассчитывать только на тот комплект шин, которым располагали. 

Как оказалось, это не помешало Ферстаппену разработать хитрый план, о котором уже после гонки рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. 

«Макс пошел на хитрость, – объяснил австриец. – начала он отвлек всех нас, сказав о проблеме с тормозами. Но сразу после этого, на предпоследнем круге, показал рекордное время на первом секторе». 

Ферстаппен атаковал изо всех сил, чтобы отобрать бонус у напарника. Но в итоге ему не хватило неуловимого мгновения – 0,004 секунды. Лучший круг остался у Переса, и хитрость Макса никто не заметил. 

Потери на пит-лейне

Также Марко отметил, что работа механиков Red Bull Racing на пит-стопах в прошедший уик-энд была далеко не лучшей. В особенности серьезной была заминка при обслуживании машины Переса.

«По какой-то причине все пит-стопы в это воскресенья были далеко не безупречными, – заметил консультант. – К счастью, в этой гонке это никак не повлияло на результат. 

Но мы записываем все пит-стопы, так что тим-менеджер Джонатан Уитли еще до конца гонки отметил те моменты, с которыми предстоит разобраться».

Дубль Red Bull Racing в Баку стал третьим в пяти последних гонках. 

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