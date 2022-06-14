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С 2019 года в Формуле 1 стали давать одно бонусное очко за лучшее время круга в гонки. Таким образом, по ходу всего чемпионата в розыгрыше появились дополнительные 22 балла – это практически аналог одной дополнительной победы.

Неудивительно, что гонщики и команды разработали особые приемы в споре за эти бонусы – классикой стали пит-стопы под конец дистанции, если это можно сделать без потери позиции.

На недавней гонке в Баку лучшее время с 36-го круга удерживал Серхио Перес. В концовке дистанции ни сам мексиканец, ни его партнер по команде Макс Ферстаппен не имели возможности провести «бесплатный» пит-стоп и могли рассчитывать только на тот комплект шин, которым располагали.

Как оказалось, это не помешало Ферстаппену разработать хитрый план, о котором уже после гонки рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

«Макс пошел на хитрость, – объяснил австриец. – начала он отвлек всех нас, сказав о проблеме с тормозами. Но сразу после этого, на предпоследнем круге, показал рекордное время на первом секторе».

Ферстаппен атаковал изо всех сил, чтобы отобрать бонус у напарника. Но в итоге ему не хватило неуловимого мгновения – 0,004 секунды. Лучший круг остался у Переса, и хитрость Макса никто не заметил.

Потери на пит-лейне

Также Марко отметил, что работа механиков Red Bull Racing на пит-стопах в прошедший уик-энд была далеко не лучшей. В особенности серьезной была заминка при обслуживании машины Переса.

«По какой-то причине все пит-стопы в это воскресенья были далеко не безупречными, – заметил консультант. – К счастью, в этой гонке это никак не повлияло на результат.

Но мы записываем все пит-стопы, так что тим-менеджер Джонатан Уитли еще до конца гонки отметил те моменты, с которыми предстоит разобраться».

Дубль Red Bull Racing в Баку стал третьим в пяти последних гонках.