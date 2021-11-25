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Формула 1 Новости

Марко рассказал, как Red Bull победить в Саудовской Аравии

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По словам спортивного советника команды, для успеха на трассе в Джидде недостаточно иметь мощный двигатель

Марко рассказал, как Red Bull победить в Саудовской Аравии

Предстоящий Гран При Саудовской Аравии впервые примет Формулу 1 на городской трассе в Джидде. Благодаря длинным прямым эта трасса считается требовательной к мощности силовых установок, что в теории должно означать преимущество для гонщиков Mercedes.

В Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон смог победить именно благодаря высокой скорости на прямых, и в Mercedes уже подтвердили, что в Саудовской Аравии на его болиде будет стоять та же силовая установка.

Однако спортивный советник Red Bull Хельмут Марко не готов признать преимущество Mercedes. По его словам, у высокой максимальной скорости соперников было другое объяснение, а мощность в Джидде может оказаться не самым важным фактором.

«В Катаре мы уже видели, что преимущество Хэмилтона на прямым уже не так грандиозно, – цитирует Марко издание F1-insider.com. – Его максимальная скорость была вполне обычной. Я думаю это потому, что из-за ужесточения проверок FIA они больше не могут использовать свое гибкое заднее антикрыло.

Теперь они обещают привести в Саудовскую Аравию свой «реактивный» двигатель из Бразилии. Но без крыла он не даст преимущества в 0,4 секунды с круга.

Да, мощный двигатель в Джидде будет важен. Но там также есть несколько очень быстрых поворотов, который при правильных настройках могут дать Red Bull преимущество».

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