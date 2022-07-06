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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Марко рассказал, как Макс ошибся и едва не сошел

По словам советника Red Bull, Ферстаппену повезло, что у команды остался комплект мягких шин

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Марко рассказал, как Макс ошибся и едва не сошел
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Макс Ферстаппен стартовал в Сильверстоуне вторым, на середины дистанции вышел в лидеры, но затем, пожаловавшись на прокол, резко свернул в боксы.

Как оказалось, дело было не в проколе, а в куске пластика от болида AlphaTauri, который застрял в днище его машины. Подробности этой истории в эфире Servus TV рассказал спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Макс так быстро ворвался на пит-лейн, что оквадратил шины, когда оттормаживался, – вспоминает Марко. – И хороший комплект резины Medium пришел в негодность. Это была его ошибка, но я могу его понять.

Дело оказалось не в проколе. У нас много камер и датчиков на машине, так что мы поняли, что на ней можно безопасно ехать, хотя сам Макс кричал нам по радио, что болид неуправляем.

В конце концов оказалось, что кусок от машины Юки Цуноды застрял в днище, перекрыв канал Вентури и снизив прижимную силу на 20%. Это означало, что скорость снизилась на полторы-две секунды с круга.

Мы всерьез подумывали о том, чтобы вывести Макса из борьбы и поберечь силовую установку. Но в конце концов решили, что пока он остается в очковой зоне, то пусть продолжает. Мы также переживали из-за того, что машина стала перегреваться. К счастью, под конец на мягких шинах его темп улучшился.

Спасибо Господу, что у нас оставался тот комплект шин! Машина стала гораздо быстрее, Макс смог отыграть позиции и бороться с Миком Шумахером. Решение оставить пилота на трассе было верным, он заработал очки и ничего больше не сломалось».

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