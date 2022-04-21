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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Марко рассказал, что мешает Ферстаппену быть быстрее

По словам консультанта Red Bull, нидерландцу сложнее дается настройка машины, чем напарнику

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Марко рассказал, что мешает Ферстаппену быть быстрее
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За последние несколько лет за действующим чемпионом Формулы 1 Максом Ферстаппеном закрепилось звание «первого номера» Red Bull: обычно никто из напарников не мог довольно близко подобраться к нидерландцу в личном зачете, да и, к тому же, сам коллектив в основном работал именно на Ферстаппена. Однако с началом новой эры Ф1 гонщик Red Bull хоть и продолжает проявлять свою прыть, борясь с лидером чемпионата Шарлем Леклером, но дает чуть ближе подступиться к себе и напарнику Серхио Пересу.

Спортивный консультант «Быков» Хельмут Марко рассказал, что это в том числе связано и с тем, что новые автомобили попросту не подходят стилю Ферстаппена. 

«Серхио Перес стал значительно ближе к Максу, чем в 2021 году, – рассказал Марко изданию F1 Insider. – Самое простое объяснение этого заключается в том, что новые автомобили с меньшей прижимной силой больше подходят одному пилоту, чем другому. Перес очень доволен настройками машины, а Максу с этим немного сложнее. Он еще не нашел правильный баланс и, соответственно, у него нет полной уверенности в болиде. Его агрессивный стиль пилотажа не совсем сочетается с новыми автомобилями».

Напомним, что с 22 по 24 апреля состоится четвертый этап Формулы 1, который пройдет в Имоле. Уик-энд пройдет в формате со спринтом.

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