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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Марко: Расселл вернул Хэмилтона в гонку

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Советник Red Bull не уверен, что Mercedes стоит злиться на пилота Williams

Марко: Расселл вернул Хэмилтона в гонку

Столкновение Джорджа Расселла с Валттери Боттасом на Гран При Эмилии-Романьи вызвало гнев главы Mercedes Тото Вольфа. Австриец упрекал Расселла, который выступая за Williams остается подопечным Mercedes, в ненужном маневре – Джордж пытался обогнать Боттаса, что и привело к столкновению. 

Однако советник Red Bull Хельмут Марко посоветовал Вольфу учесть и то, что лишь эта авария позволила Льюису Хэмилтону финишировать вторым. Британец вылетел с трассы и повредил машину незадолго до аварии Расселла и Боттаса. Возвращаясь в боксы, он успел стать круговым, однако появившийся из-за аварии напарника сейфти-кар позволил чемпиону вернуться в один круг с лидерами и прорваться до второго места на финише.

«Да, учитывая потолок зарплат, [авария] это проблема, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Но Вольфу надо смотреть на вещи шире. Расселл позволил Хэмилтону вернуться в гонку. Без этой аварии Льюис проигрывал бы как минимум круг».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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