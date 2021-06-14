Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Автор: Иван Матушкин , редактор
Советник Red Bull уверен, что место Валттери в Mercedes займет Расселл
По слухам, вопрос с переходом Джорджа Расселла в Mercedes со следующего года уже решен, хотя официально об этом не объявлено. Советник Red Bull Хельмут Марко считает, что после трех лет в Williams чемпионы мира уже обязаны забрать своего воспитанника в Брэкли.
«Это будет логичным шагом, – цитирует Марко F1-Insider. – Нельзя и дальше водить его за нос. Иначе финансирование его карьеры не имеет смысла. Даже если это радует Хэмилтона».
В случае перехода Расселла в Mercedes, места в команде наверняка лишится Валттери Боттас. Устраивать его в свои коллективы Марко не намерен: «Нам он может не звонить. У нас нет места. На самом деле, его можно только поменять местами с Расселлом. Думаю, Williams – его единственный вариант».
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Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
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