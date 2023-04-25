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Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса

Гоночный консультант ничего не стал исключать, заявив, что у него самого всегда останется доход от сети гостиниц

Александр Кабановский
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Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса

Изнывая без новостей во время долгой апрельской паузы, Формула 1 породила великое множество всевозможных слухов – достаточно вспомнить историю о переговорах Шарля Леклера с Mercedes

Еще одна сплетня была посвящена тому, что новые топ-менеджеры компании Red Bull намерены привлечь Себастьяна Феттеля к руководству одной из двух своих команд Ф1 – или даже заменить немецким чемпионом гоночного консультанта Хельмута Марко, которому уже 79 лет. 

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Репортеры швейцарской газеты Blick попросили самого Марко о комментарии – и тот рассказал, что его действительно вызвали на встречу с Оливером Минцлаффом, который сейчас отвечает в Red Bull за гоночную программу. 

«Я могу лишь подтвердить, что в среду [26 апреля] поеду в штаб-квартиру Red Bull в Зальцбург, – отметил консультант. – Но темы [связанные с Феттелем] не входят в список того, что мы будем обсуждать».

При этом он добавил, что по-прежнему поддерживает связи с пилотом, который завоевал в составе Red Bull четыре титула.    

«Мы периодически общаемся, – объяснил Марко. – Себ пока остается в фазе самопознания. При этом я не думаю, что ему вновь хочется ездить на каждую гонку, да еще и работать гораздо больше, чем прежде, а денег за это получать куда меньше».

Он продолжил: «Я сам, будучи владельцем сети отелей, имею одно важное преимущество – независимость. Но пока у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком, [Максом] Ферстаппеном, уходить просто нет смысла.  

Когда пара пилотов станет другой, моя ситуация тоже изменится». 

Также репортеры спросили гоночного консультанта об ожиданиях от предстоящего этапа в Баку. Тут Марко оседлал любимого конька: «Понятно, что Mercedes привезет множество новинок. А вот у Ferrari множество проблем, но их [глава Фредерик] Вассер продолжает видеть все в позитивном свете. Я просто не могу этого понять». 

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