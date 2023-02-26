Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri
В СМИ появились публикации, что для команды из Фаэнцы активно ищут нового владельца. Вот что сказал по этому поводу гоночный консультант Red Bull
В Субботу, пока на трассе в Сахире были в самом разгаре тесты Формулы 1, издание Auto Motor und Sport сообщило со ссылкой на собственные источники, что новые менеджеры концерна Red Bull приняли решение избавиться от командыAlphaTauri, сочтя команду убыточным активом.
Пока Red Bull Racing собирает победы и титулы, «младший» коллектив демонстрирует крайне слабые результаты – прошлый сезон «Бычки» закончили на девятой и предпоследней строчке в Кубке конструкторов. Это привело к тому, что доходы AlphaTauri ощутимо снизились.
В публикации говорится, что менеджеры пока не приняли окончательного решения – продать команду или же для начале перевести ее в Британию, чтобы за счет соседства с RBR сократить ее расходы.
По ходу тестов эту информацию попросили прокомментировать гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко – сподвижника и старого друга Дитриха Матешица, владельца обеих команд Ф1, который ушел из жизни прошлой осенью.
Австриец уклонился от прямого ответа, но дал понять, что будущее AlphaTauri действительно вызывает определенные вопросы.
«Вообще говоря, мы никак не комментируем слухи, – объяснил Марко в эфире Sky Германия. – Но понятно, что [бренд одежды] AlphaTauri не может быть удовлетворен прошлогодними результатами команды, девятым местом. Но подобные решения принимаются исключительно владельцами. Мы же воздержимся от комментариев».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Источники Motorsport.com сообщили, что в Милтон-Кинсе уже нашли площадку, где в случае переезда из Италии будет базироваться коллектив.
Марко отметил: «Ты всегда должен думать о том, как повысить эффективность. Если одна команда выигрывает титулы, а другая финиширует девятой, значит, из сотрудничество складывается не лучшим образом.
Результаты нельзя назвать удовлетворительными. Наши владельцы являются людьми бизнеса, они смогут принять верное решение».
Нынешняя AlphaTauri, прежде носившая имя Toro Rosso, выступает в Ф1 с 2006 года, когда Матешиц выкупил записного аутсайдера Minardi. Она традиционно использовалась для подготовки гонщиков, которые затем переходили в Red Bull Racing.
Именно в Toro Rosso начинали карьеру чемпионы Мира и Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, немец принес ей победу на итальянском Гран При 2007 года.
«Это часть нашей философии, – признал Марко. – Через эту команду прошли Феттель и Ферстаппен. Но если она выступает слабо, от нее нет никакой пользы».
В паддоке уже поговаривают, что AlphaTauri могут предложить купить тем, кто сейчас планирует подать в FIA заявку на присоединение в Ф1 – Майклу Андретти, проекту Panthera Asia и другим.
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