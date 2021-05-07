Марко продолжил словесную войну Red Bull и Mercedes

Пока гонщики двух топ-команд Формулы 1 сражаются за лидерство на трассах, их боссы обмениваются выпадами и уколами в адрес друг друга. Ситуация обостряется тем, что Red Bull сейчас активно переманивает мотористов Mercedes, готовясь начать собственный выпуск силовых установок.

Недавно Тото Вольф, рассуждая о планах соперников самостоятельно строить двигатели, высказал мнение, что Red Bull, получив права на интеллектуальную собственность Honda, в дальнейшем сможет передать эти разработки другому концерну – главным кандидатом считается Volkswagen.

Эти слова, в свою очередь, заставили высказаться Хельмута Марко. 78-летний гоночный консультант прокомментировал их весьма эмоционально.

«Он позволил себе недопустимые комментарии о том, что мы передадим Volkswagen полученные от Honda права, – заявил Марко в интервью Sport1. – Это совершенный нонсенс. Подобное было бы нечестно, и таких планов у нас нет».

При этом он подтвердил, что потенциально Red Bull действительно ищет нового партнера: «Пока действует нынешний регламент, мы несем полную ответственность за моторы. Но в будущем мы открыты к сотрудничеству, касается ли это только названия двигателей или чего-то большего. Все возможно и даже желательно, так как мы должны контролировать свои траты».