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Марко про Шпильберг: Если Леклер хорошо квалифицируется, у Макса проблемы

По мнению гоночного консультанта Red Bull, уже в Монреале SF-23 была быстрейшей машиной в пелотоне, и лишь низкие стартовые позиции не позволили гонщикам Скудерии проявить себя

Автор:
Шарль Леклер, Ferrari F1-75,Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Пилоты Red Bull выиграли 18 из 19 последних Гран При, тогда как с момента последней победы Ferrari прошел уже практически целый год. 

Однако недавний пакет обновлений, подготовленный Ferrari, изменил расстановку сил в нынешнем пелотоне. Скудерия не сумела использовать свой потенциал в Барселоне, но в Канаде каждый из ее пилотов отыграл в воскресенье по шесть позиций благодаря способности машины проехать дистанцию с одним пит-стопом. 

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В преддверии Гран При Австрии, который пройдет в этот уик-энд, гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал именно Скудерию главным соперником своей команды. 

«Посмотрим, что ждет нас в Шпильберге, – сказал он в интервью Oe24. – Ferrari была быстрее всех в Монреале, а на этот раз трасса очень подойдет им.  

Если [Шарль] Леклер сможет пробиться на первый стартовый ряд, Максу [Ферстаппену] придется непросто».

Говоря про канадский этап, доктор Марко добавил: «В действительности, гонка там оказалась для нас куда сложнее, чем мы ожидали. Хорошо еще, что пилоты Ferrari стартовали с таких далеких позиций. На дистанции они были быстрее нас». 

В то же время, консультант все же не стал называть Ferrari главным фаворитом Гран При Австрии: «Макс выигрывал на этой трассе чаще всех. Она подходит его стилю пилотажа. Кроме того, там у него будет невероятная поддержка. Голландских болельщиков так много, что в Шпильберге он словно проводит третий домашний этап наряду с Зандфортом и Спа».

Год назад Ферстаппен ничего не смог противопоставить на «Ред Булл Ринге» Ferrari и Леклеру, для которых тот успех до сих пор остается последним. Стоит отметить, что по ходу дистанции Шарль трижды обгонял Макса на трассе в борьбе за позицию.

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Фото: Алессио Моргезе

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