Марко призвал отменить возрастной ценз для попадания в Ф1

Максу Ферстаппену удалось дебютировать в Ф1 в том числе благодаря главе молодежной программы Red Bull Хельмуту Марко. Нидерландец попал в чемпионат в 2015 году в возрасте 17 лет, став последним столь юным дебютантом. С 2016-го FIA ввела возрастной ценз для соискателей суперлицензии, которая дает право выступать в Ф1 – теперь получить её можно только по достижении 18 лет.

Марко же до сих пор не устраивает это ограничение: по его мнению, в первую очередь надо смотреть на личность гонщика и его зрелость, а уже потом – на возраст.

«Макс начал на том же уровне, что и Карлос Сайнс, у которого уже был опыт в младших категориях, – отметил Марко. Сайнс и Ферстаппен дебютировали в чемпионате одновременно: только испанцу было 20 лет, а нидерландцу всего 17. – Мы никогда не сомневались в качествах Макса, хоть и не всегда те, кто были успешными в молодежных сериях, достигнут таких же высот в Ф1. Это не дает никаких гарантий».

Марко рассказал, что обычно они общаются с молодыми гонщиками не больше 20-30 минут. Однако с на тот момент 15-летним Маском Хельмут разговаривал больше часа.

«Наш долгий диалог убедил меня, что Макс опережал свое время, – добавил Марко. – Он даже выглядел более зрелым, чем 18-летние пилоты. Мое главное заключение было таковым: он был очень молод физически, но на лет 5 старше морально.

FIA не понимает этого. Было довольно глупо изменить систему суперлицензии, чтобы никто из молодых гонщиков не смог вновь дебютировать в чемпионате. Я все еще думаю, что это нонсенс – по-моему, надо всегда обращать внимание на личность пилота».