Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Марко призвал Mercedes подать протест на Ferrari

Поделились
Комментарии
Марко призвал Mercedes подать протест на Ferrari
Автор:
, редактор
18 нояб. 2019 г., 14:22

Советник Red Bull решил, что роль его команды в борьбе с предполагаемыми нарушениями Скудерией технических требований выполнена. И теперь в дело должны вступить конкуренты.

За последние недели запросы Red Bull, направленные в FIA, привели к изданию двух директив. В них федерация однозначно определила как незаконные решения, в использовании которых подозревают Ferrari. Директивы касались обхода правила о допустимом расходе топлива и намеренного попадания эксплуатационных жидкостей (к примеру, хладагента интеркулера) в цилиндры двигателя для увеличения мощности. 

После Гран При США пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что снижение скорости Ferrari на прямых было вызвано тем, что итальянская команда после директивы федерации была вынуждена прекратить использовать сомнительные решения. 

Эти слова вызвали резкую критику со стороны Скудерии. В частности, Себастьян Феттель назвал слова Ферстаппена «незрелыми и непрофессиональными». 

Однако даже если в Red Bull полагают, что выявили нарушение регламента со стороны Ferrari, подавать протест против итальянцев в команде не собираются.

«Мы внесли свой вклад, – сказал гоночный советник Red Bull Хельмута Марко в подкасте How To Cars издания Bild. – Мы не упоминали Ferrari в своих просьбах, просто не хотели давать соперникам преимущества.

Директивы была выпущена по нашему запросу, но вообще-то расследование этой темы начали в Mercedes. Теперь их черед действовать, они больше знают о предполагаемых серых зонах, чем мы».

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон не захотел оправдываться перед судьями ради третьего места

Предыдущая новость

Хэмилтон не захотел оправдываться перед судьями ради третьего места

Следующая новость

Гран При Бразилии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Гран При Бразилии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

3
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.