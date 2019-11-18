Марко призвал Mercedes подать протест на Ferrari

За последние недели запросы Red Bull, направленные в FIA, привели к изданию двух директив. В них федерация однозначно определила как незаконные решения, в использовании которых подозревают Ferrari. Директивы касались обхода правила о допустимом расходе топлива и намеренного попадания эксплуатационных жидкостей (к примеру, хладагента интеркулера) в цилиндры двигателя для увеличения мощности.

После Гран При США пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что снижение скорости Ferrari на прямых было вызвано тем, что итальянская команда после директивы федерации была вынуждена прекратить использовать сомнительные решения.

Эти слова вызвали резкую критику со стороны Скудерии. В частности, Себастьян Феттель назвал слова Ферстаппена «незрелыми и непрофессиональными».

Однако даже если в Red Bull полагают, что выявили нарушение регламента со стороны Ferrari, подавать протест против итальянцев в команде не собираются.

«Мы внесли свой вклад, – сказал гоночный советник Red Bull Хельмута Марко в подкасте How To Cars издания Bild. – Мы не упоминали Ferrari в своих просьбах, просто не хотели давать соперникам преимущества.

Директивы была выпущена по нашему запросу, но вообще-то расследование этой темы начали в Mercedes. Теперь их черед действовать, они больше знают о предполагаемых серых зонах, чем мы».