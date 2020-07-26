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Формула 1 / Новость

Марко призвал боссов Ф1 замедлить Mercedes

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Марко призвал боссов Ф1 замедлить Mercedes
Автор:
, редактор
26 июл. 2020 г., 07:19

По словам Хельмута, с Red Bull так делали постоянно

Mercedes выиграл шесть последних чемпионатов Формулы 1 и уверенно лидирует в нынешнем сезоне. Пилоты немецкой команды выиграли все три гонки 2020 года.

Советник Red Bull Хельмут Марко полагает, что прежнее руководство Ф1 и FIA не допустило бы столь явного превосходства одной команды. Марко заверил, что когда Red Bull брал четыре титула подряд, боссы серии искали способы сделать машину команды медленнее.

«Почему Mercedes так открыто демонстрирует свое превосходство? – цитирует Марко Auto Motor und Sport. – В наши лучшие годы мы не старались в каждой гонке так дерзко отрываться от остальных. Мосли и Берни сразу же бы нас замедлили, что и так частенько происходило».

Сама Red Bull считалась главным конкурентом Mercedes в этом сезоне, но ее лучшим результатом за три этапа стало одно второе место. По словам Марко, команда вычислила проблемы своей машины, но пока их не исправила: 

«После всех проверок можно сказать, что причина в аэродинамике. Что-то не так с набегающим потоком воздуха. Можно, конечно, менять угол деталей, но есть и другие причины разрыва воздушного потока.

Сейчас мы знаем, что у нас работает, а что нет. И продолжим отталкиваться от этой базы. Мы стараемся как можно быстрее исправлять ошибки. Поэтом не все новые детали сразу ставим на болид. Мы пробуем их по очереди, чтобы вычислять ошибки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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