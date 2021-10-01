Марко признался: Норриса звали в Red Bull
Советник Red Bull рассказал о том, почему Ландо Норрис не стал напарником Ферстаппена
После ухода Даниэля Риккардо пилоту Red Bull Максу Ферстаппену долгое время не могли подобрать подходящего напарник. И даже нынешний товарищ по команде Серхио Перес не всегда выглядит достойной парой для голландца.
В эфире австрийского телеканала OE24 у спортивного советника «Быков» Хельмута Марко спросили, не рассматривал ли он в качестве кандидата на место в команде Ландо Норриса, который стал героем (и одновременно антигероем) Гран При России. И Марко признал: переговоры были. При этом австриец подчеркнул, что Норрис в любом случае был бы в команде вторым номером.
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«Мы говорили с ним, но он надолго привязан к McLaren, – сказал Марко. – Так что, не сложилось.
Норрис и раньше привлекал мое внимание. Но Макс остается на первом месте в моем собственном рейтинге пилотов. Так как он в любых обстоятельствах мгновенно предпринимает правильные действия. Он не допускает ошибок, и мы вновь увидели это в Сочи, когда в начале дождя он свернул за промежуточной резиной в боксы.
Впрочем, я думаю, что сверни он на круг раньше, так вообще мог бы выиграть гонку».
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