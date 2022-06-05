Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спустя несколько дней после того, как Серхио Перес одержал победу в Гран При Монако, его команда Red Bull объявила о продлении контракта с гонщиком до конца 2024 года. При этом еще на церемонии награждения Переса в воскресенье можно было услышать, как он говорил руководителю команды Кристиану Хорнеру, что, видимо, подписал контракт слишком рано.

Получается, что контракт Переса был подписан еще до победы в Монако. Это подтвердил и спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Мы продлили с Пересом контракт еще в пятницу, до старта Гран При Монако, – заявил Марко австрийскому СМИ OE24. – Это очень сильно его мотивировало. Мы рады, что у нас такая пара пилотов. С ними мы уже одержали пять побед в этом году».

При этом Марко все же подчеркнул, что в борьбе за титул пока рассчитывает не на Переса, а на его напарника, прошлогоднего чемпиона Макса Ферстаппена.

«Что касается Макса, то он очень спокоен, – сказал Марко. – У него достаточно уверенности в себе. Это пусть пилоты Ferrari переживают. Шарль Леклер в последнее время допускал серьезные ошибки. Но это гонки, тут так все и происходит. В Монако мы заставили Ferrari реагировать на нашу стратегию. И они среагировали ошибочно».