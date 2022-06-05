Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом Следующая / Мнение: потолок бюджетов в Ф1 не заработает без лимита на зарплаты гонщиков
Формула 1 Новости

Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом

Оказалось, что это никак не связано с победой мексиканца в Монако

Автор:
, Редактор
Марко признался, когда именно был подписан контракт с Пересом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спустя несколько дней после того, как Серхио Перес одержал победу в Гран При Монако, его команда Red Bull объявила о продлении контракта с гонщиком до конца 2024 года. При этом еще на церемонии награждения Переса в воскресенье можно было услышать, как он говорил руководителю команды Кристиану Хорнеру, что, видимо, подписал контракт слишком рано.

Получается, что контракт Переса был подписан еще до победы в Монако. Это подтвердил и спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Мы продлили с Пересом контракт еще в пятницу, до старта Гран При Монако, – заявил Марко австрийскому СМИ OE24. – Это очень сильно его мотивировало. Мы рады, что у нас такая пара пилотов. С ними мы уже одержали пять побед в этом году».

При этом Марко все же подчеркнул, что в борьбе за титул пока рассчитывает не на Переса, а на его напарника, прошлогоднего чемпиона Макса Ферстаппена.

«Что касается Макса, то он очень спокоен, – сказал Марко. – У него достаточно уверенности в себе. Это пусть пилоты Ferrari переживают. Шарль Леклер в последнее время допускал серьезные ошибки. Но это гонки, тут так все и происходит. В Монако мы заставили Ferrari реагировать на нашу стратегию. И они среагировали ошибочно».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Предыдущая новость

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Следующая новость

Мнение: потолок бюджетов в Ф1 не заработает без лимита на зарплаты гонщиков

Мнение: потолок бюджетов в Ф1 не заработает без лимита на зарплаты гонщиков
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом
Формула 1

Де Вриса все активнее прочат в Ф1. И вот каким способом

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня Джакарта
Формула E

Вернь: Эванс должно быть удивился, что обогнал меня

Эспаргаро принес Aprilia поул Гран При Каталонии Гран При Каталонии
MotoGP

Эспаргаро принес Aprilia поул Гран При Каталонии

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов
Формула 1

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении
Формула 1

Переса уличили в неподобающем для женатого мужчины поведении

Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом
Формула 1

Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом

Самое важное:

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли
Формула 1 Формула 1

Слухи: Хэмилтон уйдет в конце сезона, Mercedes возьмет Гасли

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера
Формула 1 Формула 1

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1
Формула 1 Формула 1

«Слухи становятся громче». Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS
Формула 1 Формула 1

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.