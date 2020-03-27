Марко признался, что переболел коронавирусом

Советник Red Bull Хельмут Марко неоднократно высказывался скептически относительно угрозы коронавируса. Теперь 76-летний экс-пилот Формулы 1 признался, что, скорее всего, сам переболел этим вирусом.

«В середине февраля у меня была тяжелая простуда с сильным кашлем, – рассказал Марко газете Auto Bild. – Это продолжалось десять дней, что для меня необычайно долго.

Сейчас я почти уверен, что причиной был вирус. Потому что при перелете из Австралии у меня была пересадка в аэропорту Дубая. Там десятки тысяч людей разных национальностей находятся в ограниченном пространстве. На тебя кашляют, к тебе прикасаются.

По-моему, это горячая точка коронавируса, где ты должен подхватить инфекцию, если только у тебя уже нет иммунитета к ней. Если я прав, значит, даже старики могут пережить коронавирус [и поправиться]. Так что надо поменьше паниковать и разбираться с пандемией более рационально».

Несмотря на свою болезнь Марко продолжает считает ситуацию с пандемией раздутой: «Приняты крайние меры. В Граце весь народ не работает. Мне пришлось закрыть четыре отеля вместе с кафе. Я уже подготовил их так, чтобы можно было использовать в качестве больниц. Но это не помогает в борьбе со страхом, который всех охватил. Настроение, как будто война идет».

Ранее о том, что переболел коронавирусом, заявил бывший босс команды Формулы 1 Renault Флавио Бриаторе. Также вирус обнаруживали у работников McLaren и Pirelli.