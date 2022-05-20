Марко признал похищение данных у Red Bull

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По ходу уик-энда Формулы 1 в Барселоне разгорается скандал вокруг команды Aston Martin. Ее обновленная машина внешне оказалась очень похожей на Red Bull RB18. В международной федерации FIA подтвердили, что в курсе этой ситуации, однако по результатам собственного расследования не нашли нарушений в действиях конструкторов из Сильверстоуна.

Однако это был еще далеко не конец истории. В пятницу глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер прямо связал сходство двух машин с недавним переходом нескольких ключевых сотрудников его команды в стал Aston Martin.

Подозрения усилились из-за того, что для команды из Сильверстоуна это не первый случай копирования. В 2020-м году, еще выступая под именем Racing Point, она скопировала прошлогоднюю машину Mercedes, в том числе и некоторые узлы, которые каждый обязан конструировать самостоятельно.

В пятницу Red Bull Racing опубликовала короткое официальное заявление, в котором выразила серьезную озабоченность тем, что FIA сочла действия Aston martin законными.

А гоночный консультант «Быков» Хельмут Марко по обыкновению не стал использовать дипломатический язык и назвал вещи своими именами.

«Копировать никто не запрещает, – сказал он в эфире Sky Германия. – Но тут важно помнить, что у нас переманили семь человек, а наш главный спец по аэродинамике [Дэн Феллоуз] не смог устоять перед несоразмерно большой зарплатой, которую они предложили.

Есть кое-какие факты, которые мы сейчас проверяем. Тут надо разобраться в деталях».

Марко добавил: «Есть доказательства, что у нас скачали данные. Дэн Феллоуз был в вынужденном отпуске, но все его знания остались в голове…

Копировать не запрещено. Но это не касается полного копирования документации, которое позволяет создать точную копию нашей машины».