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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Марко признал похищение данных у Red Bull

Команда выразила серьезную озабоченность тем, что FIA не увидела нарушений в действиях Aston Martin, где скопировали решения машины RB18

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Марко признал похищение данных у Red Bull
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По ходу уик-энда Формулы 1 в Барселоне разгорается скандал вокруг команды Aston Martin. Ее обновленная машина внешне оказалась очень похожей на Red Bull RB18. В международной федерации FIA подтвердили, что в курсе этой ситуации, однако по результатам собственного расследования не нашли нарушений в действиях конструкторов из Сильверстоуна. 

Однако это был еще далеко не конец истории. В пятницу глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер прямо связал сходство двух машин с недавним переходом нескольких ключевых сотрудников его команды в стал Aston Martin. 

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Подозрения усилились из-за того, что для команды из Сильверстоуна это не первый случай копирования. В 2020-м году, еще выступая под именем Racing Point, она скопировала прошлогоднюю машину Mercedes, в том числе и некоторые узлы, которые каждый обязан конструировать самостоятельно. 

В пятницу Red Bull Racing опубликовала короткое официальное заявление, в котором выразила серьезную озабоченность тем, что FIA сочла действия Aston martin законными. 

А гоночный консультант «Быков» Хельмут Марко по обыкновению не стал использовать дипломатический язык и назвал вещи своими именами. 

«Копировать никто не запрещает, – сказал он в эфире Sky Германия. – Но тут важно помнить, что у нас переманили семь человек, а наш главный спец по аэродинамике [Дэн Феллоуз] не смог устоять перед несоразмерно большой зарплатой, которую они предложили.  

Есть кое-какие факты, которые мы сейчас проверяем. Тут надо разобраться в деталях».

Марко добавил: «Есть доказательства, что у нас скачали данные. Дэн Феллоуз был в вынужденном отпуске, но все его знания остались в голове…

Копировать не запрещено. Но это не касается полного копирования документации, которое позволяет создать точную копию нашей машины».

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«Вовсе не совпадение». Хорнер объяснил схожесть Aston Martin и Red Bull
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