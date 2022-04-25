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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Марко признал: Обновления помогли RB18 потерять вес, но этого мало

Советник Red Bull отметил, что масса машины все еще заметно выше минимальной

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Марко признал: Обновления помогли RB18 потерять вес, но этого мало
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Перед уик-эндом в Имоле спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказывал, что в Италии «Быки» хотят опробовать пакет обновлений, направленный на снижение веса болида.

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Такие меры были важны, поскольку RB18 – одна из самых тяжелых машин пелотона, и каждый новый килограмм все сильнее влияет на развиваемую автомобилем скорость. Именно поэтому, к примеру, многие коллективы пытались уменьшить массу за счет удаления краски с корпусов машин.

После этапа в Имоле Марко подтвердил, что апгрейды сработали так, как надо, но этого все равно пока недостаточно. «Обновления, которые мы привезли, показали себя хорошо, – отметил Марко. – Машина потеряла вес, но в той области нам все равно есть, над чем поработать. Мы все еще превышаем минимальный вес, выставленный FIA. Это значит, что придется предпринять еще несколько шагов по приближению к этому числу, но это нормально».

Дополнительная информация: Роланд Фординг

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