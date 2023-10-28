Марко признал недопонимание с Хорнером – но назвал такие отношения нормой
Гоночного консультанта вновь спросили о ситуации внутри Red Bull – и он не стал делать вид, что все в полном порядке
Тема внутренних противоречий в руководстве команды из Милтон-Кинса активно обсуждалась на неделе перед Гран При США, но затем отошла на второй план, уступив первенство сточенным планкам и критике спринтерского формата.
Однако по ходу этапа в Мехико репортеры немецкого канала Sky вновь поинтересовались у гоночного консультанта Хельмута Марко, как сейчас складываются их отношения с руководителем RBR Кристианом Хорнером.
Тот ответил неожиданно прямолинейно: «Знаете, все это зашло слишком далеко. Никаких новостей сейчас нет, только какие-то выдумки. В целом, атмосфера в команде хорошая. Понятно, что всегда есть какие-то небольшие недопонимания и разница во мнениях. Но все в порядке».
Он добавил, что у них с Хорнером общие цели и большой опыт совместной работы, который позволит и дальше делать общее дело.
«Мы знаем друг друга 27 лет и вместе выстроили эту команду, – объяснил австриец. – Когда доходит до распределения функций, он занимается операционными вопросами, а я в большей степени стратегическими.
И пока такой подход отлично работал. Мы сохраним его и в будущем, чтобы двигаться вперед в прежнем ключе».
С 2022 года, когда в Ф1 сменился технический регламент, Red Bull Racinf доминирует в чемпионате мира. По общему мнению паддока, такая картина сохранится и в два следующих сезона.
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