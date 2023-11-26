Марко пришлось заплатить Хорнеру 500 евро из-за поула Ферстаппена
Гоночный консультант и глава команды заключили пари о том, чего Макс сможет добиться в квалификации после сложного начала уик-энда в Абу-Даби
В первой тренировке уик-энда на «Яс-Марине» оба пилота Red Bull уступили свои машины юниорам, а во второй из-за пары аварий команды толком не смогли поработать на трассе. По итогам пятницы Макс Ферстаппен остался очень недоволен поведением свой машины.
Субботнюю тренировку голландец завершил с шестым временем, что дало наблюдателям основания говорить, что в этот раз чемпион мира не выглядит однозначным фаворитом в споре за поул. Более того, этого же мнения придерживался гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Австриец даже заключил пари с главой RBR Кристианом Хорнером на 500 евро (около 49 тысяч рублей), что голландцу не удастся выиграть квалификацию. Но Макс доказал, что по праву завоевал титул в нынешнем сезоне – и превзошел всех соперников, завоевав 32-й поул в карьере (как у Найджела Мэнселла) и 12-й в нынешнем сезоне.
Говоря о проигранном споре, Марко рассказал Motorsport.com: «Я даже в мыслях не мог допустить, что у нас получится добиться в квалификации такого результата. По ходу финальной тренировки мы теряли на третьем секторе полсекунды. Отчасти наше пари было в такой ситуации способом мотивации.
Кристиан уверял, что реально пробиться на первый ряд. Я говорил, что точно не выйдет подняться выше второго. И сейчас очень рад за наших инженеров, которые отлично справились с работой и сделали все правильно – а также за Макса, который привез результат. Мне стоило помнить про Макса!».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Самого Ферстаппена эта история немало повеселила: «Думаю, Хельмут запомнит этот урок. Понятно, что в нашем деле всегда есть фактор неизвестности. Но мы правда перепробовали [по ходу тренировок] множество разных идей, и ни одна из них не сработала.
Однако Джи-Пи (Джампьеро Ламбьязе, гоночный инженер пилота – прим.ред.) не терял голову. Он все тщательно обдумал и с помощью моей обратной связи отыскал нам очень удачные настройки для квалификации».
После этого репортеры вернулись к Марко и попросили консультанта прокомментировать слова Макса про то, что не стоит заключать против него пари. Австриец недовольно проворчал: «Ландо, он прав».
Он добавил, что Red Bull помогли более прохладные условия по ходу квалификации: «Мы теряли полсекунды на одном секторе – сцепления нет, то избыточная поворачиваемость, то недостаточная.
Температура сыграла нам на руку, но главными все же стали изменения в настройках. Они улучшили поведение машины без потери максимальной скорости. Хотя вовсе не все верили, что в этот раз мы окажемся впереди. Дело в том, что на этой трассе ни в коем случае нельзя терять максимальную скорость, так как она очень важна для обгонов».
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