Марко пришлось извиниться за слова о Пересе

После сильного старта нынешнего сезона Ф1 Серхио Перес не смог поддерживать темп своего напарника по Red Bull Racing Макса Ферстаппена – и сейчас уже не имеет никаких шансов побороться с голландцем за титул.

И хотя Перес удерживает вторую строчку в личном зачете чемпионата и регулярно поднимается на подиум, это не спасает его от критики.

После Гран При Италии в эфире принадлежащего Red Bull телеканала ServusTV гоночный консультант доктор Марко заявил: «Мы знаем, что у него проблемы в квалификации, что у него очень нестабильная форма.

Он южноамериканец, а потому не настолько сконцентрирован, как Макс [Ферстаппен] или Себастьян [Феттель]»

Даже если опустить ту деталь, что Мексика не относится к Южной Америке, такие слова оскорбили многих поклонников Ф1. Марко напомнили, что великие чемпионы Хуан-Мануэль Фанхио и Айртон Сенна тоже были южноамериканскими гонщиками, да и в целом подобные высказывания не красят австрийца.

По этой причине ServusTV опубликовало официальное заявление от имени консультанта.

«Я хотел бы принести извинения за свою оскорбительную ремарку, – гласит текст. – Хочу однозначно прояснить, что нам не следует делать никаких обобщений относительно людей любой страны, расы или национальности.

Я лишь пытался донести мысль, что Чеко в нынешнем сезоне выступает неровно. Но было неверно связывать это с его культурным наследием».

Перес ранее отмечал, что уже размышляет о том, где будет выступать после сезона-2024, когда закончится его нынешний контракт с Red Bull.