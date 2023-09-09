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Марко пришлось извиниться за слова о Пересе

Гоночный консультант Red Bull известен тем, что резко лазит за словом в карман. Но в этот раз даже по его меркам высказывание в адрес гонщика оказалось слишком уж резким

Джонатан Нобл
Автор:
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Серхио Перес, Red Bull Racing

После сильного старта нынешнего сезона Ф1 Серхио Перес не смог поддерживать темп своего напарника по Red Bull Racing Макса Ферстаппена – и сейчас уже не имеет никаких шансов побороться с голландцем за титул. 

И хотя Перес удерживает вторую строчку в личном зачете чемпионата и регулярно поднимается на подиум, это не спасает его от критики. 

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После Гран При Италии в эфире принадлежащего Red Bull телеканала ServusTV гоночный консультант доктор Марко заявил: «Мы знаем, что у него проблемы в квалификации, что у него очень нестабильная форма. 

Он южноамериканец, а потому не настолько сконцентрирован, как Макс [Ферстаппен] или Себастьян [Феттель]»  

Даже если опустить ту деталь, что Мексика не относится к Южной Америке, такие слова оскорбили многих поклонников Ф1. Марко напомнили, что великие чемпионы Хуан-Мануэль Фанхио и Айртон Сенна тоже были южноамериканскими гонщиками, да и в целом подобные высказывания не красят австрийца. 

По этой причине ServusTV опубликовало официальное заявление от имени консультанта.

«Я хотел бы принести извинения за свою оскорбительную ремарку, – гласит текст. – Хочу однозначно прояснить, что нам не следует делать никаких обобщений относительно людей любой страны, расы или национальности. 

Я лишь пытался донести мысль, что Чеко в нынешнем сезоне выступает неровно. Но было неверно связывать это с его культурным наследием».

Перес ранее отмечал, что уже размышляет о том, где будет выступать после сезона-2024, когда закончится его нынешний контракт с Red Bull.

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