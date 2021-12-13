Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

После спорного финала Формулы 1 в Абу-Даби Mercedes подала два протеста. Один – на Макса Ферстаппена за неправильную подготовку к рестарту, другой – на FIA за несоблюдение процедурных требований спортивного регламента. Оба этих протеста Международная автомобильная федерация отклонила, однако «серебряные стрелы» заявили о намерении подать апелляцию.

Хельмута Марко очень удивили действия со стороны соперников. И сразу после отказа FIA одобрять заявления Mercedes консультант Red Bull заявил, что не считает такое поведение Mercedes достойным чемпионов, и пригрозил уходом из чемпионата.

«Настолько затянутое решение недостойно финала чемпионата мира, – добавил Хельмут. – Однако подобные протесты говорят о мировоззрении, я бы сказал, недостойного неудачника.

Для нас это все уже не имеет значения. Мы – моральный победитель, независимо от того, произойдет ли что-то иное. Единственное – исходя из последствий этой истории, мы можем пересмотреть свое отношение к будущим выступлениям в Ф1».

Марко также высказался о непоследовательности стюардов и призвал изменить регламент.

«Необходимо переосмыслить всю систему, – сказал Марко. – Решения должны быть последовательными, их нельзя каждый раз интерпретировать по-разному. Правила нужно упростить, и по смыслу они должны говорить: давайте гоняться! Их надо сделать такими, чтобы решение можно было принять быстро.

Скоро сменится президент FIA, так что он захочет с этого начать. И по поводу работы судей определенно стоит задать некоторые вопросы».

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявлял, что судьи к нему относятся несправедливо. Такого же мнения и глава коллектива Кристиан Хорнер: по его словам, спорные инциденты по ходу сезона решались в пользу Льюиса Хэмилтона.