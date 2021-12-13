Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь Следующая / Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

Автор:
, редактор

Спортивный консультант Red Bull недоволен поведением соперника и призывает FIA пересмотреть правила

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

После спорного финала Формулы 1 в Абу-Даби Mercedes подала два протеста. Один – на Макса Ферстаппена за неправильную подготовку к рестарту, другой – на FIA за несоблюдение процедурных требований спортивного регламента. Оба этих протеста Международная автомобильная федерация отклонила, однако «серебряные стрелы» заявили о намерении подать апелляцию. 

Хельмута Марко очень удивили действия со стороны соперников. И сразу после отказа FIA одобрять заявления Mercedes консультант Red Bull заявил, что не считает такое поведение Mercedes достойным чемпионов, и пригрозил уходом из чемпионата.

«Настолько затянутое решение недостойно финала чемпионата мира, – добавил Хельмут. – Однако подобные протесты говорят о мировоззрении, я бы сказал, недостойного неудачника.

Для нас это все уже не имеет значения. Мы – моральный победитель, независимо от того, произойдет ли что-то иное. Единственное – исходя из последствий этой истории, мы можем пересмотреть свое отношение к будущим выступлениям в Ф1».

Марко также высказался о непоследовательности стюардов и призвал изменить регламент. 

«Необходимо переосмыслить всю систему, – сказал Марко. – Решения должны быть последовательными, их нельзя каждый раз интерпретировать по-разному. Правила нужно упростить, и по смыслу они должны говорить: давайте гоняться! Их надо сделать такими, чтобы решение можно было принять быстро.

Скоро сменится президент FIA, так что он захочет с этого начать. И по поводу работы судей определенно стоит задать некоторые вопросы».

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявлял, что судьи к нему относятся несправедливо. Такого же мнения и глава коллектива Кристиан Хорнер: по его словам, спорные инциденты по ходу сезона решались в пользу Льюиса Хэмилтона.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь
Предыдущая новость

Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь
Следующая новость

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Формула 2 назвала команду, которая заменит HWA в 2022 году
Формула 2

Формула 2 назвала команду, которая заменит HWA в 2022 году

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул

Red Bull остановила Переса, чтобы не лишить Макса титула Гран При Абу-Даби
Формула 1

Red Bull остановила Переса, чтобы не лишить Макса титула

Больше от
Хельмут Марко
Марко извинился за слова, сказанные после гонки Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко извинился за слова, сказанные после гонки

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде Гран При Катара
Формула 1

Марко: Mercedes снизит Хэмилтону мощность мотора в Джидде

Марко: В Mercedes испугались и сняли свое незаконное крыло Гран При Катара
Формула 1

Марко: В Mercedes испугались и сняли свое незаконное крыло

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Самое важное:

Мнение: Mercedes – лучшая команда, а остальные ей завидуют
Формула 1 Формула 1

Мнение: Mercedes – лучшая команда, а остальные ей завидуют

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения
Формула 1 Формула 1

Гран При Абу-Даби: 4 самых интересных технических решения

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»
Формула 1 Формула 1

Марко пригрозил уходом из Ф1 и назвал Mercedes «неудачниками»

Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь
Формула 1 Формула 1

Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.