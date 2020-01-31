Марко пригрозил Ferrari протестами в 2020-м
Советник Red Bull готов обратиться в FIA, если снова заподозрит конкурентов в жульничестве.
В 2019 году Red Bull и Mercedes заподозрили Ferrari в нарушении технического регламента Формулы 1 из-за ее преимущества в скорости на прямых. FIA получила от соперников Скудерии несколько запросов о прояснении правил, после чего выступила с рядом технических директив, призванных закрыть серые зоны регламента.
В конце года преимущество Ferrari снизилось, однако команда не получила никаких замечаний или наказаний от федерации, а в самой Скудерии факт нарушения отрицали.
В прошлом сезоне ни Red Bull, ни Mercedes не стали подавать протестов на действия Ferrari, однако советник австрийцев Хельмут Марко заверил, что в 2020-м его команда готова к такому ходу.
«Было несколько пунктов, в которых мотор Ferrari, вероятно, был даже не в серой зоне, – заявил Марко. – Но с этим ничего не сделали. Их увеличение мощности было огромным. И только на определенных кругах. Но я вас уверяю: в этом году такого не повторится. Если мы заподозрим, что они снова действуют не по правилам – точно подадим протест».
Сезон-2019 Red Bull закончила на третьем месте в Кубке конструкторов, отстав от Ferrari на 87 очков. Тем не менее, в личном зачете Макс Ферстаппен опередил обоих гонщиков Скудерии.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко пригрозил Ferrari протестами в 2020-м
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты