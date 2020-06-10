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Формула 1 / Новость

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду

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Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду
Автор:
, редактор
10 июн. 2020 г., 15:01

Нужно только потерпеть до 2022 года

Многие эксперты сомневаются, что после ухода из Ferrari Себастьян Феттель сможет найти себе место в топ-команде Формулы 1. Сейчас единственным вариантом немца остается Mercedes, но советник Red Bull Хельмут Марко считает, что даже не попав в Брэкли Феттель сможет вновь побеждать в Ф1. Но не в 2021 году.

«Если он не получит место в Mercedes, имеет смысл взять отпуск на год, – сказал Марко в интервью RTL. – И посмотреть, что произойдет за год. В 2022-м будут полностью новые правила и ограничение расходов. Грядет полная перестройка и я полагаю, что он снова сможет попасть в побеждающую команду».

При этом сам Марко хочет видеть Феттеля в Mercedes: «Это было бы здорово для автоспорта. Феттель против Хэмилтона в Mercedes – что может быть лучше?»

Феттель и Ferrari не объяснили причин, по которым решили не продлевать текущий контракт. Но Марко уверен, что проблема была в плохой форме Скудерии.

«Вероятно, отказ Себастьяна продлить контракт связан с тем, что он не увидел технического потенциала завоевать еще один титул. Судя по тестам в Барселоне, Ferrari сейчас точно не топ-команда»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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